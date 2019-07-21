Ще один британський міністр оголосив про свою відставку в разі перемоги Джонсона

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд заявив, що піде у відставку, якщо Борис Джонсон стане прем'єр-міністром.

Про це повідомляє Sky News.

«Припускаючи, що Борис Джонсон стане наступним прем'єр-міністром, я розумію, що умови для служби в його уряді включатимуть в себе згоду на вихід (країни зі складу ЄС - ред.) без угоди 31 жовтня, і я не можу підписатися на це», - сказав голова міністерства фінансів.

Він наголосив, що піде у відставку до того, як його звільнять через його рішучу протидію «жорсткому» Brexit.

«Дуже важливо, щоб у прем'єр-міністра був канцлер, який тісно пов'язаний з ним з точки зору політики, і тому я маю намір подати у відставку Терезі Мей, перш ніж вона вирушить в (Букінгемський - ред.) палац, щоб подати власну відставку в середу», - зазначив він.

Як зазначає видання, Хаммонд став вже другим міністром, після глави міністерства юстиції Девіда Гока, який оголосив про свою відставку в разі перемоги Джонсона.

Фото: Sky News