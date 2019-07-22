МЗС Британії, Франції та ФРН закликали Іран уникати конфлікту в Ормузькій протоці
Про це повідомляється на сайті МЗС Великої Британії.
«Обидва міністри (Німеччини і Франції - ред.) погодилися з міністром закордонних справ у тому, що безпечний прохід для суден через Ормузьку протоку є вищим пріоритетом для європейських країн, при цьому необхідно уникати будь-якої можливої ескалації конфлікту в регіоні», - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що Ле Дріан і Маас засудили дії Ірану.
Хант подякував колегам за підтримку їхніх країн і співпрацю після інциденту.
Як повідомлялося, танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано 19 липня Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці через звинувачення у порушенні правил міжнародного судноплавства.
У понеділок, 22 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей скликає засідання надзвичайного урядового комітету Cobra, під час якого має намір дізнатися про розвиток ситуації з затриманням танкера і обговорити підтримку безпеки судноплавства в регіоні.