Мей скликає надзвичайний комітет через захоплення Іраном британського танкера
Про це повідомляє The Independent.
"Тереза Мей розпочне свій останній тиждень як прем'єр-міністр з того, що в понеділок головуватиме на засіданні урядового комітету з надзвичайних ситуацій "Cobra" для обговорення захоплення Іраном нафтового танкера під прапором Великобританії", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в ході майбутнього засідання Мей планує отримати оновлені дані про розвиток ситуації з затриманням танкера і обговорити підтримку безпеки судноплавства у регіоні.
Як повідомлялося, танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано 19 липня Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон пригрозив Тегерану серйозними наслідками, якщо той найближчим часом не звільнить судно.
Канада, НАТО і ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера.
Фото: Mirror