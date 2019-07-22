Мей скликає надзвичайний комітет через захоплення Іраном британського танкера

У понеділок, 22 липня, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей очолить засідання надзвичайного урядового комітету Cobra через затримання в Ормузькій протоці британського танкера Stena Impero.

Про це повідомляє The Independent.

"Тереза Мей розпочне свій останній тиждень як прем'єр-міністр з того, що в понеділок головуватиме на засіданні урядового комітету з надзвичайних ситуацій "Cobra" для обговорення захоплення Іраном нафтового танкера під прапором Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ході майбутнього засідання Мей планує отримати оновлені дані про розвиток ситуації з затриманням танкера і обговорити підтримку безпеки судноплавства у регіоні.

Як повідомлялося, танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано 19 липня Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) в Ормузькій протоці за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон пригрозив Тегерану серйозними наслідками, якщо той найближчим часом не звільнить судно.

Канада, НАТО і ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера.

Фото: Mirror