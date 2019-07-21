Захоплення танкера: з’явився запис переговорів британців та іранців

У мережу потрапив аудіозапис переговорів між військовими з британського фрегата та іранськими гвардійцями: британці застерігали іранську сторону від захоплення танкера Stena Impero.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на сам запис.

«Будь ласка, підтвердіть, що ви не збираєтеся порушувати міжнародне право, незаконно намагаючись потрапити на борт", - йдеться в радіоповідомленні британського фрегата HMS Montrose.

Британські військові також нагадали екіпажу танкера про його право здійснювати транзитний прохід через Ормузьку протоку.

Зі свого боку, військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції поінформували британський фрегат HMS Montrose про огляд Stena Impero з міркувань безпеки. Іранські військові наказали танкеру змінити курс і обіцяли забезпечити йому безпеку.

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Як повідомлялося, 19 липня Корпус вартових Ісламської революції заявив про затримання в Ормузькій протоці британського нафтового танкера Stena Impero на знак помсти за нещодавнє затримання іранського танкера британськими морськими піхотинцями біля берегів Гібралтара. Слід зауважити, що після цього інциденту британський уряд збирається ввести санкції проти Тегерана.

Усе це відбувається на тлі все більшого погіршення відносин Ірану із Заходом, передусім США.

Фото: Mirror