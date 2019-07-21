В Японії сьогодні пройдуть вибори до верхньої палати парламенту

В Японії 21 липня пройдуть вибори до Палати радників - верхньої палати парламенту.

Про це повідомляє The Japan News.

«Вибори до верхньої палати мають величезне політичне значення для (прем'єр-міністра Японії - ред.) Абе», - зазначає видання.

Головне питання виборів полягає в тому, чи зможе правляча Ліберально-демократична партія і її партнер по коаліції Комейто здобути достатньо місць, щоб отримати більшість у дві третини, необхідну для внесення поправок до Конституції, яких Абе домагається. Йдеться про статтю, яка проголошує відмову Японії від володіння збройними силами і права ведення війни.

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Без більшості у верхній палаті Абе не зможе ініціювати національний референдум з перегляду хартії, який націоналісти розцінюють як принизливе повоєнне нав'язування силами окупації під керівництвом США.

Фото: volynnews.com