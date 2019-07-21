Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції

Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції

Укрінформ
Міністр закордонних справ Північної Македонії Нікола Димитров висловив сподівання, що нова влада Греції підтримає прагнення його країни до ЄС і НАТО.

Про це він заявив на економічній конференції в Афінах, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми чекаємо від нової влади Греції не блокади, а підтримки вектора інтеграції Північної Македонії в ЄС і НАТО», - заявив Дімітров.

Міністр зазначив, що Північна Македонія зацікавлена у стабільній та економічно розвиненій Греції.

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Димитров також підкреслив, що обидві держави повинні зосередитися на виконанні Преспанських угод, підписаних улітку 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, влада в Скоп'є офіційно змінила назву своєї держави відповідно до Преспанських угод із Грецією, ратифікованих урядами обох країн. У відповідь Афіни розблокували для Північної Македонії шлях до ЄС і НАТО.

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