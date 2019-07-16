Північна Македонія сподівається увійти в НАТО до кінця року

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський заявив, що країна очікує на отримання членства у Північноатлантичному альянсі до кінця 2019 року.

Про це повідомляє Euobserver.

“Північна Македонія очікує стати членом НАТО до кінця цього року”, - йдеться у повідомленні.

За словами президента Пендаровського, він також сподівається на те, що Європейська комісія розпочне перемовини щодо членства Північної Македонії в ЄС у жовтні цього року.

Зазначається, що у самій Єврокомісії ще у травні рекомендували розпочати перемовини з країною щодо членства в блоці.

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Водночас президент Франції Емманюель Макрон вважає, що розширення ЄС можливе лише після поглиблення співпраці у середині блоку.