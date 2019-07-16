Північна Македонія сподівається увійти в НАТО до кінця року
Укрінформ
Президент Північної Македонії Стево Пендаровський заявив, що країна очікує на отримання членства у Північноатлантичному альянсі до кінця 2019 року.
Про це повідомляє Euobserver.
“Північна Македонія очікує стати членом НАТО до кінця цього року”, - йдеться у повідомленні.
За словами президента Пендаровського, він також сподівається на те, що Європейська комісія розпочне перемовини щодо членства Північної Македонії в ЄС у жовтні цього року.
Зазначається, що у самій Єврокомісії ще у травні рекомендували розпочати перемовини з країною щодо членства в блоці.
Водночас президент Франції Емманюель Макрон вважає, що розширення ЄС можливе лише після поглиблення співпраці у середині блоку.