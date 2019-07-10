Північна Македонія почала підготовку до переговорів про членство в ЄС

Північна Македонія почала підготовку до переговорів про членство в ЄС

Укрінформ
Уряд Республіки Північна Македонія створює робочі групи для розробки та затвердження Національної програми щодо переговорів про вступ країни в Євросоюз.

Про це поінформували в пресслужбі уряду Північної Македонії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«У пакет документів з підготовки Національної програми переговорів про членство в Євросоюзі було включено і рішення про створення Державної делегації та Комітету з переговорів щодо вступу Республіки Північна Македонія в ЄС», - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що на засіданні уряду було прийнято рішення про створення секретаріату переговорної структури, а також головного офісу технічного парламентера.

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Як повідомлялося раніше, переговори про вступ Північній Македонії в Євросоюз почнуться восени 2019 року. Спочатку, переговори повинні були початися на початку червня, однак Євросоюз ухвалив рішення відкласти початок переговорного процесу на осінь.

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