Меркель обіцяє більше грошей Бундесверу

Німецький Бундесвер спроможній виконувати завдання із захисту Німеччини, миру та демократії, держава витрачатиме на це ще більше грошей.

Таке переконання висловила канцлер ФРН Ангела Меркель у своїй промові на плацу перед Міністерством оборони, де в суботу відбулася церемонія вшанування героїв замаху на Гітлера 20 липня 1944 року та урочисте складання присяги, яке традиційно проходить в цю річницю.

"Я глибоко переконана, що ми завжди повинні доводити, що ми готові та спроможні використати наші ударні сили та захистити себе", - заявила Меркель.

Водночас вона підкреслила, що не можна відкидати можливості вести переговори та шукати політичні рішення.

Канцлер наголосила на необхідності переозброєння армії, зазначивши, що останнім часом видатки на оборону зросли. Водночас вона запевнила, що ця тенденція буде продовжена. "Ми винні це нашим солдатам, а також партнерам в НАТО, ООН і ЄС", - додала вона. Сьогодні німецькі солдати виконують свій обов’язок по всьому світу, щоби захищати мир, підтримувати стабільність в кризових регіонах, стояти на захисті прав людини.

Читайте також: Меркель назвала нову главу ЄК хорошим рішенням для Європи

Уперше в якості міністра оборони участь у заході взяла Аннегрет Крамп-Карренбауер, призначена на цю посаду минулої середи. "Ви захищаєте наші цінності від атак ззовні, в тому числі в кібер-просторі… Наша армія разом з партнерами та союзниками виступає за безпеку та стабільність в Європі та світі…Німеччина може покластися на вас, а ви можете покластися на мене", - заявила вона.

Водночас, як свідчать результати опитувань, лише 13 відсотків німців підтримують призначення Крамп-Карренбауер на посаду глави бундесверу тоді як 75% вважають це поганою ідеєю.

Фото: dpa