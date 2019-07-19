Меркель назвала нову главу ЄК хорошим рішенням для Європи

Обрання на пост президента Єврокомісії колишнього міністра оборони ФРН Урсули фон дер Ляєн є хорошим рішенням для Європи.

Про це сказала канцлер Німеччини Ангела Меркель на традиційній щорічній прес-конференції в Берліні перед відпусткою, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Європа повинна залишатися дієздатною, тому добре, що питання з персоналіями вирішено, це добре для Європи… Урсула фон дер Ляєн гарно впорається", - заявила Меркель.

Вона сказала що німці можуть пишатися тим, що вперше за понад 50 років на чолі Єврокомісії знову буде представник Німеччина, до того ж жінка. Водночас Меркель визнала, що була здивована такою одностайною підтримкою кандидатури (27 з 28 голів держав і урядів ЄС підтримали її, утрималася лише одна Меркель), зауваживши, що фон дер Ляєн добре знали за межами ФРН.

Канцлер також висловила задоволення тим, що інститутам ЄС вдалося уникнути конфлікту між собою.

Меркель зазначила, що попереду в ЄС стоїть безліч зовнішньополітичних викликів, серед яких згадала ситуацію навколо Ірану, України, проблема міграції тощо.

Як повідомляв Укрінформ, вибори відбулися в минулого вівторка. Німецький політик, колишня міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн обрана новим президентом Європейської Комісії на наступні п’ять років.