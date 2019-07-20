США ввели санкції проти верхівки контррозвідки Венесуели

США ввели санкції проти верхівки контррозвідки Венесуели

Укрінформ
Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох офіцерів командного складу головного управління військової контррозвідки Венесуели.

Про це мінфін США офіційно повідомив у п'ятницю, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввів санкції проти чотирьох посадових осіб генерального управління військової контррозвідки (DGCIM)",- зазначили в Мінфіні.

При цьому уточнюється, що проти DGCIM санкції санкції США було запроваджено минулого тижня через "системні порушення прав людини і пригнічення інакодумства".

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Нинішні індивідуальні обмеження охоплюють високопосадовців, відповідальних за протиправні дії контррозвідки.

У цьому списку - заступник директора DGCIM генерал Бланко, директор департаменту розслідувань полковник Гурреро, командир групи спеціального призначення майор Гранко, колишній начальник штабу DGCIM у Болейті полковник Франко.

Як заявив у цьому зв'язку міністр фінансів Стівен Мнучін, Сполучені Штати продовжать переслідувати осіб, причетних до залякувань і репресій, які чинить режим Мадуро.

Мнучін наголосив; "США застосують усі свої можливості, аби притягти до відповідальності тих, хто допоміг незаконному режиму Мадуро придушувати протести, свободу слова і волю венесуельського народу".

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