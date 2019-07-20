США ввели санкції проти верхівки контррозвідки Венесуели

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти чотирьох офіцерів командного складу головного управління військової контррозвідки Венесуели.

Про це мінфін США офіційно повідомив у п'ятницю, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввів санкції проти чотирьох посадових осіб генерального управління військової контррозвідки (DGCIM)",- зазначили в Мінфіні.

При цьому уточнюється, що проти DGCIM санкції санкції США було запроваджено минулого тижня через "системні порушення прав людини і пригнічення інакодумства".

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Нинішні індивідуальні обмеження охоплюють високопосадовців, відповідальних за протиправні дії контррозвідки.

У цьому списку - заступник директора DGCIM генерал Бланко, директор департаменту розслідувань полковник Гурреро, командир групи спеціального призначення майор Гранко, колишній начальник штабу DGCIM у Болейті полковник Франко.

Як заявив у цьому зв'язку міністр фінансів Стівен Мнучін, Сполучені Штати продовжать переслідувати осіб, причетних до залякувань і репресій, які чинить режим Мадуро.

Мнучін наголосив; "США застосують усі свої можливості, аби притягти до відповідальності тих, хто допоміг незаконному режиму Мадуро придушувати протести, свободу слова і волю венесуельського народу".