США ввели санкції проти верхівки контррозвідки Венесуели
Про це мінфін США офіційно повідомив у п'ятницю, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США ввів санкції проти чотирьох посадових осіб генерального управління військової контррозвідки (DGCIM)",- зазначили в Мінфіні.
При цьому уточнюється, що проти DGCIM санкції санкції США було запроваджено минулого тижня через "системні порушення прав людини і пригнічення інакодумства".
Нинішні індивідуальні обмеження охоплюють високопосадовців, відповідальних за протиправні дії контррозвідки.
У цьому списку - заступник директора DGCIM генерал Бланко, директор департаменту розслідувань полковник Гурреро, командир групи спеціального призначення майор Гранко, колишній начальник штабу DGCIM у Болейті полковник Франко.
Як заявив у цьому зв'язку міністр фінансів Стівен Мнучін, Сполучені Штати продовжать переслідувати осіб, причетних до залякувань і репресій, які чинить режим Мадуро.
Мнучін наголосив; "США застосують усі свої можливості, аби притягти до відповідальності тих, хто допоміг незаконному режиму Мадуро придушувати протести, свободу слова і волю венесуельського народу".