США ввели санкції проти контррозвідки Венесуели

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Директорату військової контррозвідки Венесуели через ув'язнення, катування й убивства політичних опонентів режиму Мадуро.

Про це офіційно повідомили в четвер у Мінфіні США.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив санкції проти Директорату військової контррозвідки уряду Венесуели (La Dirección General de Contrainteligencia Militar), широко відомого як DGCIM", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що причиною обмежень стали катування заручників режиму, зокрема, вбивство капітана корвета Рафаеля Акоста Аревало, офіцера морського флоту Венесуели.

"Політично вмотивований арешт і трагічна смерть капітана Рафаеля Акости були невиправданими і неприйнятними", - заявив у цьому зв'язку міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Він підкреслив, що американський Мінфін має намір "припинити нелюдське ставлення режиму колишнього Мадуро до політичних опонентів, невинних мирних жителів і військових у спробі придушити інакомислення".

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Як повідомляв Укрінформ, 1 липня офіційний Вашингтон засудив убивство капітана Акости в катівнях Мадуро. 5 липня 2019 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило доповідь, яка детально розкриває методи DGCIM для отримання інформації та зізнань, залякування та покарання затриманих. Раніше подібні звіти оприлюднили Human Rights Watch та Організація американських держав.