Адмірал США заявив про російських військових у Венесуелі

Голова Південного командування збройних сил США адмірал Крейг Фоллер заявив про значну військову присутність Росії у Венесуелі.

Про це повідомляє DW.

Виступаючи у вівторок, 9 липня, на слуханнях в одному з підкомітетів комітету у справах збройних сил Сенату Конгресу США, він оцінив в сотні число російських військовослужбовців, які перебувають у Венесуелі і "підтримують режим Мадуро". Зокрема, російські військові, за його словами, підтримують роботу російської військової техніки.

Таким чином, Росія, за словами Фоллера, не вивела свої частини з Венесуели, про що повідомлялося раніше, в тому числі і російськими офіційними особами. Зокрема, наприкінці червня посольство РФ у Венесуелі на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомило, що російські військові техніки, які працювали у Венесуелі, вилетіли з Каракаса до Москви на літаку Іл-62. Як зазначалося в повідомленні, російські фахівці "перебували у Венесуелі останні три місяці, надаючи технічну допомогу, надану Росією за контрактами у військово-технічній сфері".

"Йдеться не йде про російську військову присутність, а лише про виконання робочих контрактів, що не містить елементів дестабілізації обстановки", - зазначалося в повідомленні.

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В останні роки Росія і Венесуела уклали контрактів у військово-технічній сфері приблизно на 11 мільярдів доларів. Серед іншого, венесуельська сторона закупила мобільні системи ППО середньої і великої дальності, 100 тисяч автоматів Калашникова АК-103, винищувачі, вертольоти й танки.

У травні держсекретар США Майкл Помпео фактично звинуватив Росію у вторгненні до Венесуели. Він стверджував, що рахунок росіян у венесуельських структурах безпеки "йде на сотні, якщо не більше".

Фото: @Southcom