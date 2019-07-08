Гуайдо оголосив про нові переговори з режимом Мадуро

Хуан Гуайдо, визнаний багатьма країнами тимчасовим президентом Венесуели, продовжить переговори з режимом Мадуро на острові Барбадос.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

“Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо у неділю, 7 липня, оголосив про відновлення переговорів з представниками глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Згідно з повідомленням, яке з'явилося на його сторінці в соцмережі Twitter, зустріч, на якій буде обговорюватися "вихід із диктатури" відбудеться в острівній державі Барбадос за посередництва Норвегії. Дати переговорів ще не оголошено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, на думку Гуайдо, шлях до зміни режиму, який він називає узурпаторским, лежить через відставку президента і прихід тимчасового уряду. За допомогою міжнародного співтовариства тимчасовий кабінет повинен буде підготувати проведення виборів.

Як повідомлялося, переговори щодо врегулювання ситуації у Венесуелі між представниками Мадуро і Гуайдо, які проходили в Осло наприкінці травня, завершилися без відчутного результату.