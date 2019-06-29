Аргентина, Бразилія, Канада та Чилі закликали світ відмовитися від підтримки Мадуро

Підтримка окремими державами режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі негативно впливає на увесь регіон.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Аргентини, Бразилії, Канади та Чилі, оприлюдненій після їх зустрічі на полях саміту G20 у Японії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Лідери пообіцяли разом із міжнародною спільнотою подвоїти зусилля із урегулювання кризи у Венесуелі. Вони закликали держави, які досі підтримують режим Мадуро, врахувати шкідливий вплив, який їхня підтримка справляє на венесуельців і весь регіон”, - стверджується у документі.

Учасники зустрічі також рішуче засудили репресії та систематичні порушення прав людини нелегітимним режимом Мадуро. “Вони закликали до посилення та єднання рішучості міжнародної спільноти у дотриманні прав людини венесуельців, у тому числі звільненні політичних в’язнів, а також пообіцяли співпрацювати у рамках Лімської групи та з іншими охочими міжнародними партнерами над демократичною та мирною передачею влади у Венесуелі”, - наголошується у спільній заяві.

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Окрім цього, підписанти закликають міжнародну спільноту, ООН та особисто Генсека до “посилення заходів захисту венесуельців та полегшення наслідків гуманітарної кризи, спричиненої діями режиму Мадуро”.

Як відомо, з січня в Венесуелі триває політична і соціально-економічна криза, що викликана протистоянням між інавгурованим Ніколасом Мадуро і Хуаном Гуайдо - лідером опозиції і головою парламенту, якого більшість західних країн, включаючи США, визнали тимчасовим президентом.