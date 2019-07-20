Франція підтримає кандидатуру Румунії на посаду головного прокурора ЄС

Франція підтримає як кандидата на посаду головного прокурора Євросоюзу ексглаву румунського Національного антикорупційного управління Лауру Кодруце Ковесі.

Про це повідомили в пресслужбі адміністрації президента Румунії, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент Румунії, пан Клаус Йоганныс провів 19 липня телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Президент Макрон поінформував Клауса Йоганніса, що Франція відкликає власну кандидатуру Жана-Франсуа Бонерта на посаду головного прокурора Євросоюзу і підтримає кандидатуру Лаури Ковесі», - йдеться в повідомленні.

Раніше низка європейських ЗМІ повідомляла, що Франція погодилася підтримати кандидатуру Румунії на посаду головного прокурора ЄС.

На цей пост претендували представники Румунії, Німеччини і Франції - причому фаворитом вважався саме француз.