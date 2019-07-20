Франція підтримає кандидатуру Румунії на посаду головного прокурора ЄС

Франція підтримає кандидатуру Румунії на посаду головного прокурора ЄС

Укрінформ
Франція підтримає як кандидата на посаду головного прокурора Євросоюзу ексглаву румунського Національного антикорупційного управління Лауру Кодруце Ковесі.

Про це повідомили в пресслужбі адміністрації президента Румунії, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент Румунії, пан Клаус Йоганныс провів 19 липня телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Президент Макрон поінформував Клауса Йоганніса, що Франція відкликає власну кандидатуру Жана-Франсуа Бонерта на посаду головного прокурора Євросоюзу і підтримає кандидатуру Лаури Ковесі», - йдеться в повідомленні.

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Раніше низка європейських ЗМІ повідомляла, що Франція погодилася підтримати кандидатуру Румунії на посаду головного прокурора ЄС.

На цей пост претендували представники Румунії, Німеччини і Франції - причому фаворитом вважався саме француз.

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