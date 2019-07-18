Естонських роботодавців хочуть жорсткіше карати за експлуатацію українців

МВС Естонії розробило пакет законодавчих поправок, спрямованих на боротьбу з нечесними підприємствами, які експлуатують працівників з третіх країн.

Про це повідомляє ERR.

"Міністерство внутрішніх справ розробило пакет законодавчих поправок, спрямованих на боротьбу з нечесними підприємствами, які експлуатують працівників з третіх країн", - йдеться в повідомленні.

Згідно з чинним законодавством, зараз роботодавець повинен платити іноземному працівникові зарплату не менше середньої по країні - тобто як мінімум 1310 євро на місяць.

Однак, за даними МВС, так роблять далеко не всі підприємці.

Відбуваються й інші порушення, наприклад, пов'язані з реєстрацією працівників.

Законодавчі поправки, які були спрямовані на міжвідомче узгодження, передбачають, що фірми, які не виконують усіх покладених законом зобов'язань, з боку держави чекають серйозні санкції, аж до штрафу в 64 тисячі євро.

Обіцяє влада і посилити контроль за підприємствами. У тому числі й на стадії розгляду клопотань про видачу іноземним працівникам дозволу на короткострокову роботу в Естонії. Якщо зараз чиновники витрачають на це 10 днів, то вже з 1 вересня, якщо поправки набудуть чинності, цей термін збільшать до 15 днів. Зміна необхідна, щоб чиновники могли більш ретельно вивчити клопотання.

Читайте також: Президент Естонії призначила нового посла в Україні

Зазначається, що за станом на 15 липня цього року право на короткострокову роботу в Естонії отримали 18993 іноземці. Більшість дозволів (14913) отримали громадяни України. Серед усіх іноземців, які отримали дозвіл на роботу, тільки 154 особи належать до фахівців вищої ланки, яким естонські роботодавці повинні платити не менше 2620 євро на місяць.