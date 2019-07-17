У Берліні відбулася передача керівних повноважень новому міністру оборони

Аннегрет Крамп-Карренбауер, голова Християнсько-демократичного союзу, отримала посвідчення міністра оборони, ставши другим в історії Німеччини главою бундесверу-жінкою.

Церемонія відбулася в середу в Берліні в президентському палаці Бельвʼю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви приймаєте пост міністра оборони, посаду, що має найбільшу відповідальність за безпеку нашої країни і готовність нашої оборони. Нашій країні потрібен сильний бундесвер", - заявив віце-президент Бундесрату Міхаель Мюллер, вручаючи посвідчення.

Він наголосив на масштабності і складності завдань, що стоять перед новим міністром, і побажав їй успіхів на цій посаді.

Мюллер також подякував Урсулу фон дер Ляєн за 14 років роботи в уряді і за службу на посаді керівника бундесверу з кінця 2013 року і започатковані нею реформи армії, зокрема, за створення в бундесвері служби кібероборони. Він віддав належне її зусиллям щодо поліпшення фінансування армії, що необхідно з точки зору виконання зобов'язань перед НАТО і партнерами в світлі нових зовнішніх загроз. Віце-президент Бундесрату нагадав про заслуги колишнього міністра оборони в консолідації країн ЄС в сфері оборони.

Фото: Michael Kappeler/dpa

Мюллер також використав можливість, щоб привітати Ангелу Меркель з 65-річчям.

Незвичайність церемонії полягала в тому, що її проводив не федеральний президент (його немає в Берліні).

Слід зазначити також, що на церемонії всі три дами слухали виступ Міхаеля Мюллера сидячи. Протокол був змінений у зв'язку з тим, що кілька днів тому Ангела Меркель на такий же церемонії вручення посвідчення новому міністру юстиції відчула себе недобре.

Напередодні фон дер Ляєн була обрана президентом Європейської комісії. У грудні 2013 року його стала першою жінкою-міністром оборони ФРН.