Меркель упевнена, що фон дер Ляєн упорається з викликами

Канцлер ФРН Ангела Меркель упевнена, що її міністр оборони Урсула фон дер Ляєн упорається з викликами, що стоять перед європейськими інституціями, очолюючи Європейську комісію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я рада, тому що з нею (фон дер Ляєн) на чолі Європейської комісії буде стояти переконаний і такий, що вміє переконувати, європеєць. Тепер вона рішуче вирішуватиме завдання, з якими ми стикаємося як Європейський Союз», - заявила Меркель.

Вона зауважила, що хоча і втрачає давнього міністра свого уряду, замість цього отримує нового партнера в Брюсселі, на добру співпрацю з яким розраховує.

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Канцлер підкреслила, що на чолі ЄК вперше стане жінка, а також що через понад 50 років європейський виконавчий орган очолила представник Німеччини.

Урсулу фон дер Ляєн привітала також голова Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер. Вона також зазначила, що Урсула фон дер Ляєн є «європейкою до мозку кісток», яка хоче утримати Європу єдиною і зробити її сильнішою.

«Світові потрібна сильна, дієздатна, правова Європа... У своїй промові сьогодні фон дер Ляєн чітко заявила, що протистоятиме всім, хто буде намагатися таку Європу зруйнувати й атакувати», - заявила Крамп-Карренбауер.

Вона висловила задоволення, що європарламентарії побачили це, попри те, що «проти неї в Брюсселі була організована компанія представниками Соціал-демократичної партії Німеччини». Глава ХДС зазначила, що багато питань викликає те, що кандидатку не підтримали німецькі соціал-демократи і зелені.

Нагадаємо: Урсула фон дер Ляєн (партія ХДС) була обрана новим президентом ЄК у вівторок ввечері з мінімальною перевагою голосів - 383 при необхідних 374.