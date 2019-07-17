Новий Президент Єврокомісії пропонує ухвалити перший екологічний закон Євросоюзу

Новий Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визначила протидію кліматичним змінам як один з пріоритетів власної роботи на цій посаді.

Про це вона заявила у вівторок під час виступу перед Європарламентом у Страсбурзі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу, щоб Європа стала першим кліматично нейтральним континентом у світі до 2050 року. Наш намір зменшити шкідливі викиди на 40 відсотків до 2030 є недостатнім. Ми маємо йти далі, щоб зменшити викиди СО2 до 2030 на 50 або навіть на 55 відсотків", - сказала німецький політик.

Вона висловила намір представити перший екологічний закон Євросоюзу протягом перших ста днів на посаді Президента Єврокомісії. Цей закон має законодавчо закріпити зобов’язання Євросоюзу досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

«Ці зусилля потребуватимуть фундаментальних інвестицій. Лише бюджетних грошей буде недостатньо. Я запропоную європейський план сталих інвестицій та перетворю частину Європейського інвестиційного банку на кліматичний банк. Це має дозволити мобілізувати близько трильйона євро в інвестиції протягом наступного десятиліття», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що досягнення кліматичних цілей потребуватиме внеску від всіх секторів економіки та від кожного з громадян – від авіаційної промисловості та морського транспорту до шляху, яким кожна людина поводиться у повсякденному побуті.

«Шкідливі викиди мають отримати свою ціну, яка змінить нашу поведінку. Я запропоную введення податку на граничний обсяг СО2, що має дозволити скоротити та уникнути витоку шкідливих викидів. Те, що є добрим для планети, має бути добрим для наших народів та для регіонів», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.