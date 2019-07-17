Депутати парламенту Молдови можуть позбутися імунітету – президент

Найближчим часом на вимогу генеральної прокуратури низка депутатів парламенту може позбутися імунітету у зв'язку з поновленням розслідування в рамках кримінальної справи щодо розкрадання більше мільярда доларів з банківської системи країни.

Про це повідомив президент Молдови Ігор Додон, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Відставка генерального прокурора Едуарда Харунжена багато в чому змінить хід розслідування кримінальної справи про розкрадання більше мільярда доларів з банківської системи Молдови, а винні будуть виявлені та покарані. Не виключаю, що найближчим часом, за тією інформацією, якою я володію, генеральна прокуратура вимагатиме від парламенту зняти імунітет з деяких депутатів. На жаль, це повинно було відбутися ще кілька років тому. Але те, що найближчим часом ми побачимо ініціативу прокурора про зняття імунітету з деяких депутатів, я в цьому впевнений», - зазначив Додон.

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За словами президента, слідчі прокуратури вже провели обшуки в аеропорту та в інших установах.

Кількома днями раніше в молдавських ЗМІ був оприлюднений звіт американської компанії Kroll, детективи якої розслідували розкрадання банківського мільярда. Згідно з оприлюдненими даними, у звіті фігурують фірми, що належать депутатам парламенту, які втекли з країни, - екс-лідера Демпартії Владу Плахотнюку і бізнесменові Ілан Шору, а також іншим високопоставленим чиновникам, які стали головними бенефіціарами викрадених коштів.

Як повідомляв Укрінформ, у 2014 році з банківської системи Молдови було викрадено більше мільярда доларів. В результаті «банківської афери», три найбільших банки країни – Ощадбанк, Соціальний банк і «UNIBANK» збанкрутували.

За останніми даними Генеральної прокуратури, у даний час відкрито майже 200 кримінальних справ, фігуранти яких звинувачуються в причетності до крадіжки банківського мільярда.