Парламент Молдови сьогодні почне процедуру відсторонення генпрокурора
Укрінформ
Сьогодні парламент Республіки Молдова ініціює процедуру відсторонення від посади генерального прокурора Едуарда Харунжена.
Про це поінформував президент Молдови Ігор Додон, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Парламент Республіки Молдова скликає на 9 липня засідання, на якому буде розпочато процедуру відсторонення генпрокурора з посади», - повідомив Додон.
За його словами, після завершення законодавчих процедур він підпише указ про відставку генерального прокурора.
Сам Едуард Харунжен неодноразово заявляв, що не має наміру йти у відставку. За останньою інформацією, в неділю, 7 липня, його було госпіталізовано.