Президент Молдови вимагає, щоб генпрокурор подав у відставку
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
«Ми маємо зробити все можливе, щоб генеральний прокурор залишив свій пост. Або він йде сам, або спробуємо поміняти закон, який дозволив би нам звільнити його. Є і міжнародний досвід, наприклад, Албанії, який ми ретельно вивчили, і якщо протягом поточного тижня, максимум, десяти днів, генеральний прокурор не піде зі своєї посади сам, нам доведеться застосувати досвід Албанії, тобто змінити законодавство і звільнити його» , - заявив Додон.
Говорячи про потенційного кандидата на пост генерального прокурора, Додон зазначив, що він має бути людиною, з якою згодні всі сторони (президент, спікер, прем'єр-міністр), рішучим і «налаштованим пройти через реформи до кінця».
Президент наполягає на тому, щоб генеральний прокурор був громадянином Молдови.
Сам генеральний прокурор Едуард Харунжен заявив, що не має наміру йти з посади.
Раніше представники громадянського суспільства і глава Спілки адвокатів Молдови зажадали відставки генерального прокурора.