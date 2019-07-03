Президент Молдови вимагає, щоб генпрокурор подав у відставку

Президент Молдови Ігор Додон вимагає, щоб генеральний прокурор Едуард Харунжен протягом 10 днів подав у відставку, в іншому випадку коаліція знайде законодавче рішення для його звільнення.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Ми маємо зробити все можливе, щоб генеральний прокурор залишив свій пост. Або він йде сам, або спробуємо поміняти закон, який дозволив би нам звільнити його. Є і міжнародний досвід, наприклад, Албанії, який ми ретельно вивчили, і якщо протягом поточного тижня, максимум, десяти днів, генеральний прокурор не піде зі своєї посади сам, нам доведеться застосувати досвід Албанії, тобто змінити законодавство і звільнити його» , - заявив Додон.

Говорячи про потенційного кандидата на пост генерального прокурора, Додон зазначив, що він має бути людиною, з якою згодні всі сторони (президент, спікер, прем'єр-міністр), рішучим і «налаштованим пройти через реформи до кінця».

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Президент наполягає на тому, щоб генеральний прокурор був громадянином Молдови.

Сам генеральний прокурор Едуард Харунжен заявив, що не має наміру йти з посади.

Раніше представники громадянського суспільства і глава Спілки адвокатів Молдови зажадали відставки генерального прокурора.