Додон хоче анулювати приватизацію Air Moldova

Президент Молдови Ігор Додон вважає, що під час приватизації державної авіакомпанії Air Moldova були допущені порушення, а підсумки приватизації слід анулювати.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Нещодавно слідчі органи надали мені секретну інформацію. Виникає дуже цікаве питання: як так вийшло, що за це найбільше державне підприємство заплатили «копійки». Цікаво ще й те, що людина бере в комерційному банку готівкою десятки мільйонів леїв, а Нацбанк цього нібито не бачить. Або таке питання: як комерційний банк дозволяє фізичній особі прийти і брати в банку 50 мільйонів леїв готівкою (близько 2,5 мільйонів євро), потім у той же день ця ж людина «кидає» ці гроші на інший рахунок, а потім переводить їх на Air Moldova. І ніхто цього не помічає, прокуратура мовчить, антикорупція теж», - зазначив Додон.

За словами президента, приватизація державної авіакомпанії викликає багато питань, і ця процедура може бути анульована.

Air Moldova була приватизована в кінці 2018 року компанією Civil Aviation Group.

Процедура приватизації викликала тоді різку критику з боку опозиції та експертів в цій області із-за відсутності прозорості та невеликої суми в 50 мільйонів леїв, яка надійшла до державної скарбниці.