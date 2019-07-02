Прем'єр Молдови: Коаліція з проросійськими силами - єдиний спосіб позбутися корумпованого режиму

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду вважає, що створена 8 червня парламентська коаліція між проєвропейським політичним блоком «ACUM» і проросійською Партією соціалістів стала єдиним способом звільнити країну від корумпованого і антидемократичного режиму.

Про це вона заявила в Бухаресті на спільній прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Політичне партнерство між блоком «ACUM» і Партією соціалістів виглядає незвичним. Але це було єдино правильним рішенням, щоб звільнити країну від корумпованого і антидемократичного режиму, під час існування якого країна зубожіла, а люди, які не підкорялися режиму, піддавалися справжньому терору», - заявила Санду.

Молдавський прем'єр наголосила, що в даний час відбувається очищення державних структур від корумпованих елементів, а їх місця займуть справжні професіонали, які проводитимуть необхідні для країни реформи.

Як повідомлялося, Санду знаходиться з офіційним візитом в Бухаресті. Після Бухареста вона відвідає Брюссель. Це її перші закордонні візити після затвердження на пост глави молдавського уряду.