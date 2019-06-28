Прем'єрка Молдови - проти федералізації країни

«Безумовно, федералізація не є вирішенням Придністровської проблеми. Федералізація стала б засобом збільшення зовнішнього впливу, точніше, впливу Росії», - зазначила Санду.

Врегулювання Придністровського конфлікту, за її словами, може статися в особливому контексті, коли для цього з'явиться відповідна геополітична можливість. Прем'єрка заявила у зв'язку з цим, що велике значення має і взаєморозуміння між великими світовими державами щодо того, що відбувається в регіоні.

Молдавська прем'єрка додала також, що найближчим часом вона виступить із конкретними ініціативами щодо скорочення контрабанди в Придністровському регіоні, усунення корупційних схем, які підживлюють Тираспольський режим.

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Очільниця молдавського уряду звернула особливу увагу і на те, що вона завжди виступала проти федералізації і за виведення російських військ і боєприпасів з лівобережжя Дністра.

Це питання Санду обговорювала і під час зустрічі в Кишиневі зі спеціальним представником Росії з торговельно-економічного співробітництва з Молдовою, віцепрем'єром Дмитром Козаком.