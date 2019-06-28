Молдова відновила переговори з МВФ

До Молдови прибула місія Міжнародного валютного фонду, яка відновить переговори про надання країні фінансової допомоги у розмірі 66 мільйонів доларів.

Про це поінформували в прес-службі уряду Молдови, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.

«У нас є політична воля для очищення державних інститутів від корупційних елементів, для реформи системи правосуддя і для створення ефективних державних структур. Хочу запевнити, що державні інститути в майбутньому не будуть підкорятися інтересам політичних партій, а будуть працювати на підвищення добробуту громадян », - зазначила прем'єр Майя Санду під час зустрічі з експертною місією МВФ.

Глава молдавського уряду підкреслила особливу значущість створення основ незалежного правосуддя, завдяки яким винні у скоєнні корупційних злочинів, включаючи відмивання коштів, будуть притягнуті до відповідальності.

Глава місії МВФ Рубен Атоян, у свою чергу, заявив, що МВФ уважно стежив за ситуацією в Молдові, зазначивши відкритість Фонду для подальшого надання фінансової допомоги. Він акцентував при цьому, що МВФ призупинив співпрацю з Молдовою у 2018 році після прийняття попередньою владою закону про амністію капіталу і пакету законопроектів про податкову реформу.

Відновлення діалогу між Молдовою та МВФ дозволить підписати Меморандум про надання Молдові фінансової допомоги у розмірі 66 мільйонів доларів. Кошти підуть на забезпечення економічної та фінансової стабільності за умови консолідації механізмів фінансового нагляду.