У банку Кишинева "вичистили" всі скриньки: постраждалі звернуться по допомогу до Додона
Укрінформ
В одному з мікрорайонів Кишинева на жвавій вулиці пограбували філію одного з комерційних банків.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
За попередніми даними, зі сховища банку вкрали всі банківські комірки, де клієнти зберігали цінні речі і гроші.
Як повідомили в поліції, це зухвале пограбування було скоєно добре підготовленими особами зі спеціальним обладнанням, так як під час пограбування були відключені всі камери відеоспостереження і сигналізація банку.
Пошук зловмисників триває. Про суму викрадених грошових коштів поки нічого не повідомляється.
Тим часом, клієнти банку мають намір звернутися за допомогою до президента Молдови.
Фото:blogforlife.org