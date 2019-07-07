У банку Кишинева "вичистили" всі скриньки: постраждалі звернуться по допомогу до Додона

В одному з мікрорайонів Кишинева на жвавій вулиці пограбували філію одного з комерційних банків.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

За попередніми даними, зі сховища банку вкрали всі банківські комірки, де клієнти зберігали цінні речі і гроші.

Як повідомили в поліції, це зухвале пограбування було скоєно добре підготовленими особами зі спеціальним обладнанням, так як під час пограбування були відключені всі камери відеоспостереження і сигналізація банку.

Пошук зловмисників триває. Про суму викрадених грошових коштів поки нічого не повідомляється.

Тим часом, клієнти банку мають намір звернутися за допомогою до президента Молдови.

Фото:blogforlife.org