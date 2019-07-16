Туреччина розробляє шельф у Середземному морі попри "кіпрські" санкції ЄС

Санкції, введені вчора Радою ЄС щодо Туреччини, через її геологорозвідувальні роботи в районі Кіпру, не варті серйозного ставлення, Анкара відправить у Середземне море ще один корабель геологічної розвідки.

Про це 16 липня заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, відповідаючи на питання журналістів у ході візиту до Північної Македонії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вони (санкції – ред.) не повинні сприймати серйозно. Фінансова допомога Туреччині в рамках Instrument for Pre-Accession Assistance (Інструмент підготовки до вступу в ЄС – ред.), вже була скорочена раніше. Ці прості речі не вплинуть на нас. Іншим протиріччям ЄС є те, що він дає рекомендації (щодо перегляду кредитної лінії — ред.) банку (Європейському Інвестиційному Банку – ред.). ЄС потребує нас. Вони також знають, що неможливо виконати їхні рішення», - заявив Чавушоглу.

Він додав, що рішення ЄС були прийняті для задоволення греків-кіпріотів, при цьому права турків-кіпріотів не гарантуються.

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«Якщо по відношенню до Туреччини ви приймаєте такі рішення, то і ми активуємо свою діяльність. Зараз у Східному Середземномор’ї є три наші кораблі, ми направимо ще один», - сказав міністр.

Як відомо, Рада міністрів ЄС із закордонних справ у понеділок прийняла резолюцію у зв’язку із продовженням турецькою владою дій з незаконного буріння шельфу у територіальних водах Кіпру та запровадила обмежувальні заходи проти Туреччини.

Зокрема, Рада ЄС вирішила тимчасово зупинити переговори щодо Всеосяжної угоди у сфері авіаційного транспорту та погодилася певний час не проводити Раду асоціації та подальші зустрічі в рамках діалогу високого рівня ЄС-Туреччина. Рада прийняла пропозицію Єврокомісії обмежити допомогу для Туреччини на 2020 рік, пов’язану із підготовкою до членства в ЄС, та запропонувати Європейському Інвестиційному Банку переглянути кредитну політику щодо Туреччини, зокрема, стосовно запозичень під суверенні гарантії.