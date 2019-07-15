Трамп офіційно номінував Еспера на посаду глави Пентагону

Президент США Дональд Трамп розпочав процедуру затвердження Марка Еспера на чолі міністерства оборони США, подавши на розгляд верхньої палати Конгресу його кандидатуру.

Про це офіційно повідомив у понеділок Білий дім, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Номінація, надіслана на розгляд Сенату: Марк Експер (штат Вірджинія) – на посаду міністра оборони", - зазначається в оприлюдненому офіційному повідомленні.

Президент Трамп ще минулого місяця оголосив, що хотів би бачити міністра Сухопутних військ США Марка Еспера на чолі Пентагону. Однак офіційний процес призначення розпочинається саме з подачі кандидатури на розгляд Конгресу.

У червні Еспер був призначений виконувачем обов'язків керівника оборонного відомства США після того, як Патрік Шенаген вийшов із процесу затвердження на цій посаді у зв'язку із сімейними обставинами.

Сполучені Штати залишаються без затвердженого на посаді міністра оборони з 1 січня цього року, після того, як президент прийняв відставку генерала Джеймса Меттіса.

За процедурою, кандидатуру Марка Еспера має розглянути профільний комітет Сенату, після чого повинно відбутися загальне голосування в верхній палаті американського Конгресу. Затверджений кандидат офіційно набуває своїх повноважень після процедури присяги.