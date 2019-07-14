В Азербайджані гілка 500-річного дерева впала на туристів, 19 постраждалих

В Азербайджані дев'ятнадцять туристів постраждало під час падіння гілки 500-річного дерева на території резиденції шекинських ханів.

Про це повідомляє ВВС ыз посиланням на Міністерство охорони здоров'я Азербайджану.

"У зв'язку з подією 19 осіб звернулися до лікарні. Двоє з них розміщені в лікарні, решті надали першу медичну допомогу, лікування деяких із них триває. Через розміщених у лікарні двох постраждалих зі столиці було викликано висококваліфікованих фахівців", - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Останніми днями у районі міста Шекі, де розташовано палац, встановилася вітряна погода.

Як уточнили в прес-службі Держагентства з туризму, серед постраждалих є й іноземні громадяни. Як стало відомо, серед поранених - двоє росіян і п'ятеро громадян Сирії.

Палац Шекинських ханів - один із найвидатніших і цінних пам'яток Азербайджану XVIII століття. Палац було побудовано у 1761-62 році як літню резиденцію Гусейн-хана Муштада. Історична частина міста Шекі і сам палац включено у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.