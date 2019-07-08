У Туреччині перекинувся автобус, постраждали туристи
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Укрінформ
На заході Туреччини, в провінції Денізлі, сталося ДТП за участю туристичного автобуса, в результаті якого травмувалися троє туристів з Польщі та екскурсовод.
Про це повідомляє інформаційне агентство DHA.
«У провінції Денізлі, неподалік населеного пункту Йумрeташ, на трасі Денізлі - Анталія о 10.30 сталася аварія туристичного автобуса. У результаті ДТП травми отримали три туристи з Польщі та гід», - повідомили рятувальники з місця події.
Постраждалих доправили до найближчої лікарні.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням транспортним засобом, в результаті чого й сталася аварія.
Фото: www.ntv.com.tr; www.trthaber.com