У Туреччині перекинувся автобус, постраждали туристи

«У провінції Денізлі, неподалік населеного пункту Йумрeташ, на трасі Денізлі - Анталія о 10.30 сталася аварія туристичного автобуса. У результаті ДТП травми отримали три туристи з Польщі та гід», - повідомили рятувальники з місця події.

Постраждалих доправили до найближчої лікарні.

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За попередніми даними, водій не впорався з керуванням транспортним засобом, в результаті чого й сталася аварія.

Фото: www.ntv.com.tr; www.trthaber.com