Консул відвідала постраждалих у ДТП на заході Польщі українців

Почесний консул України в місті Ополє Ірена Пордзік у неділю, 7 липня, відвідала двох громадян України, які перебувають у шпиталі міста Ниса після ДТП за участю українського автобуса, що сталася у неділю вранці.

Про це агентству повідомила керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса.

“Почесний консул відвідала в Нисі двох осіб. Одному з пасажирів зробили операцію на руці, і він має ще деякий час побути в лікарні. Іншій жінці вже віддали речі та документи, і вона зможе найближчим часом залишити лікарню”,- повідомила консул.

За її словами, почесний консул в понеділок відвідає ще трьох постраждалих у ДТП, які зараз перебувають у шпиталі міста Ополє. У них констатовано легкі ушкодження.

Криса також повідомила, що 28 пасажирів автобуса, які не постраждали, вже вирушили у подальшу дорогу.

За уточненою інформацією, автобус українського перевізника – компанії Euroclub, здійснював плановий рейс за маршрутом Київ-Росток (Німеччина). Пасажирами автобуса були переважно жителі Київської, Рівненської, Львівської та Житомирської областей.

Як інформувало агентство, ДТП за участю українського автобуса сталася на відрізку автомагістралі А4 поблизу населеного пункту Янковіце Вєльке Опольського воєводства на заході РП в неділю, 7 липня, приблизно о шостій ранку. У ньому подорожувало 35 пасажирів, зокрема двоє дітей, та двоє водіїв. Причиною аварії став людський фактор: 50-річний водій автобуса заснув за кермом, в результаті чого автобус з’їхав з дороги в кювет. Рятувальники, які прибули на місце події, надали допомогу 11-ти постраждалим. До приїзду іншого автобуса пасажири, які не постраждали, були розміщені у школі неподалік.

Місцева поліція затримала водія автобуса до з’ясування обставин аварії.