ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув

Водій автобуса, що перевозив українських громадян у Польщі і перекинувся, зізнався поліції, що заснув.

Про це повідомляє TVN24.

«Автобус із українськими реєстраційними номерами з'їхав у глибокий рів на відрізку автомагістралі А4 поблизу Янковіце Вельке. Інцидент стався близько 6-ї ранку. 11 осіб були доправлені до лікарень. Їхні травми не є серйозними - 5 постраждалих уже покинули медзаклади», - йдеться в повідомленні.

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Прибувши до поліцейського відділення, 50-річний водій зізнався, що заснув і прокинувся лише під час зіткнення із землею. Водій був тверезий. У автобусі перебували 37 громадян України - 35 пасажирів і два водії.

Після інциденту на місце ДТП приїхав транспорт, який відвіз українців-пасажирів до Ольшанце, звідки вони мали продовжити свій шлях іншим автобусом.

Як раніше повідомляв Укрінформ, в неділю вранці український автобус із пасажирами потрапив в аварію у Польщі.