У Польщі перекинувся в кювет український автобус із пасажирами

Український автобус потрапив в аварію у Польщі - це сталося в неділю вранці на опольському відрізку автостради А4 .

Про це повідомляє Польське радіо.

"11 людей отримали травми внаслідок аварії українського автобуса, який з’їхав у рів на опольському відрізку автостради А4. За інформацією представника Державної пожежної охорони, п'ять українців були доставлені до лікарень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автобус з українською реєстрацією, який їхав у напрямку Вроцлава, і яким подорожувало 37 пасажирів, включаючи одну дитину, з невідомих причин з’їхав з дороги і впав у канаву, а потім перекинувся.

Рятувальники, які прибули на місце, надали допомогу 11 постраждалим. П’ять із них були доправлені до лікарень. Автомагістраль була закрита на час приземлення вертольотів Повітряної служби порятунку.

За інформацією Головного управління національних доріг та автомагістралей в місті Ополє, автобус витягли з кювету. Пасажирів автобуса розміщено в найближчій школі.