ДТП з українцями в Польщі: у шпиталі помер 19-річний хлопець

У шпиталі міста Гожув Великопольський на заході Польщі в понеділок помер четвертий учасник жахливого ДТП– 19-річний Олександр К.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу повідомила керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса.

“В лікарні в понеділок в обід помер 19-річний хлопець - останній учасник цього ДТП”, - повідомила консул.

За її словами, оформляються усі документи, а вивезення тіл чотирьох загиблих у ДТП відбудеться не раніше середи.

Як інформувало агентство, ДТП, в якій загинуло четверо українців, сталася на дорозі місцевого значення в Любуському воєводстві на заході Польщі. Водій автомобіля Opel Astra з невстановлених причин втратив керування, унаслідок чого машина з’їхала з дороги і врізалась у дерево. В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані. У лікарні один з українців помер під час операції. Загиблі українці були віком від 19 до 38 років. Усі четверо українців родом з одного села на Рівненщині.