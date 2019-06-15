ДТП на заході Польщі: українець у дуже важкому стані

Громадянин України, який з трьома іншими українцями потрапив у жахливу ДТП з летальними наслідками 12 червня на заході Польщі, й надалі перебуває у дуже важкому стані у лікарні міста Гожув Великопольський.

Про це повідомила агентству керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса.

“Я учора двічі відвідала в реанімаційному відділенні лікарні наймолодшого учасника ДТП Олександра К. Мала розмову з лікарем реанімаційного відділення. Стан пацієнта критичний, важкий”, - констатувала консул.

Вона зазначила, що на місці перебувають родичі постраждалого, а також громадян України, які загинули в цій аварії. Вони були опитані в поліції у якості свідків та потерпілих.

Представники товариства "Україна починається з себе" у Гожові Великопольському безкоштовно допомогли рідним загиблих та хворого транспортом та проживанням.

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Консул вже отримала дозволи від прокуратури на вивезення тіл померлих, а також документи, на підставі яких з понеділка буде продовжена процедура підготовки усіх необхідних документів для транспортування тіл до України.

Як повідомляв Укрінформ, ДТП, в якому загинуло троє українців та постраждав четвертий, сталася на дорозі місцевого значення в Любуському воєводстві на заході Польщі. Водій автомобіля Opel Astra з невстановлених причин втратив керування, унаслідок чого машина з’їхала з дороги і врізалась у дерево. В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані. У лікарні один з українців помер під час операції. Загиблі українці були віком від 31 до 38 років. Четвертому потерпілому 19 років, він перебуває у лікарні міста Гожув Великопольський у дуже тяжкому стані. Усі четверо українців родом з одного села на Рівненщині.

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