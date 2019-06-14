На місце ДТП з українцями у Польщі поїхала консул

У зв’язку з ДТП, що сталася ввечері 12 червня на заході Польщі та у якому загинуло троє і постраждав один громадянин України, для надання допомоги на місці виїхав представник консульського відділу посольства України у Варшаві.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила керівник консульського відділу посольства України в РП Світлана Криса.

“Нами прийнято рішення відбути у відрядження до Гожова Великопольського з метою встановлення контакту з рідними, а також у зв’язку з тим, що потрібно провести розмови з представниками правоохоронних органів, відвідати важкохворого громадянина України”, - повідомила Криса.

За її словами, посольство спільно з департаментом консульської служби МЗС України і генконсульством України в Любліні надали сприяння у прискореному проходженні українсько-польського кордону автобусу, яким виїхали рідні загиблих і важкохворого.

Консул зазначила, що усі загиблі та постраждалий є жителями одного села у Рівненській області.

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За її словами, консул також поговорить з працедавцем, в якого працювали громадяни України, та з’ясує, яким чином покриватиметься перевезення тіл загиблих.

Українська дипломат повідомила, що спільно з фундацією “Україна починається з тебе” вона вирішуватиме питання надання усілякої допомоги рідним, постраждалому. Крім того, під час Днів української культури в рамках святкування дня міста Гожув Великопольський планується оголосити збір коштів для родин загиблих та постраждалого.

Як повідомляв Укрінформ, ДТП, в якому загинуло троє українців та постраждав четвертий, сталася на дорозі місцевого значення на заході Польщі. Водій автомобіля Opel Astra з невстановлених причин втратив керування, унаслідок чого машина з’їхала з дороги і врізалась у дерево. В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані. У лікарні один з українців помер під час операції.

Загиблі українці були віком від 31 до 38 років. Четвертому потерпілому 19 років, він перебуває у лікарні міста Гожув Великопольський у дуже тяжкому стані.