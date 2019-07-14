До витоку листування британського посла причетний глава партії Brexit — ЗМІ

До витоку секретних телеграм посла Британії в США Кіма Даррока виявився причетний голова партії Brexit Річард Тайс.

Про це повідомляє The Times.

"Голова партії Brexit (Річард Тайс - ред.), заснованої Найджелом Фараджем, виявився втягнутим у скандал з витоком так званих файлів Трампа, коли з'ясувалося, що він перебуває у близьких стосунках з журналісткою Ізабель Оукшотт, яка минулого тижня опублікувала статтю з дипломатичним листуванням британського посла в США Кіма Даррока", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ця публікація призвела до конфлікту з президентом Дональдом Трампом, а сам посол на тлі скандалу подав у відставку.

У ході розслідування витоку Скотленд-Ярд і МІ-6 з'ясували, що злому комп'ютерів іноземними хакерами не було, натомість до "зливу" інформації був причетний державний службовець із доступом до архівних файлів британського МЗС.