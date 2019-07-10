Британський посол, який критикував Трампа, пішов у відставку

“З моменту зливу (у ЗМІ — ред.) офіційних документів посольства було багато спекуляцій навколо моєї посади й тривалості часу, який мені залишився як послу (Великої Британії у США- ред.). Я хочу покласти край цим спекуляціям. Поточна ситуація така, що я не можу виконувати свою роботу, як я би цього хотів”, - йдеться у листі Даррока.

Він також додав, що попри те, що його термін перебування у США на посаді посла закінчується лише наприкінці цього року, обставини дозволяють призначити нового британського посла у США.

Як повідомляв Укрінформ, посол Великої Британії у США Кім Даррок у службовому листуванні з Лондоном назвав "унікально дисфункційною" та "некомпетентною" нинішню адміністрацію США та особисто Трампа. Листування потрапило у ЗМІ та наробило чимало галасу. Уряд Британії почав розслідування у зв'язку з розголошенням документів.

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Президент США несхвально висловився про уряд Терези Мей та заявив, що більше не хоче мати справ з британським послом, який критикував адміністрацію Трампа.

Пізніше речник Мей заявив, що прем'єр повністю підтримує британського посла в США.