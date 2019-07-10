Глава МЗС Британії закликав Трампа поважати Мей

Глава МЗС Британії закликав Трампа поважати Мей

Укрінформ
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант закликав президента США Дональда Трампа поважати прем'єра Терезу Мей на тлі дипломатичного скандалу між Лондоном і Вашингтоном.

Про це він написав у Twitter.

"Дональду Трампу, друзі завжди говорять відверто. Тому хочу Вам сказати, що ваші коментарі нешанобливі та неправильні щодо нашого прем'єр-міністра (Терези Мей — ред.) та нашої країни. Ваші дипломати завжди діляться своєю приватною думкою з Держсекретарем Помпео, так само, як і наші. Ви сказали, що союз між США й Британією був найкращий в історії, і я погоджуюсь, але союзники повинні ставитися один до одного з повагою, так само, як це завжди робила Тереза Мей до Вас", - написав Гант.

Він також додав, що чинний посол Великої Британії в США Кім Даррок залишиться на своїй посаді, якщо Ганта оберуть новим прем'єром країни.

Раніше президент США Трамп у Twitter розкритикував, те як британський прем'єр-міністр Тереза Мей провела невдалі перемовини з ЄС щодо Brexit та назвав посла Великої Британії в США Кіма Даррока "божевільним".

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Як повідомляв Укрінформ, посол Великої Британії у США Кім Даррок у службовому листуванні з Лондоном назвав "унікально дисфункційною" та "некомпетентною" нинішню адміністрацію США та особисто Трампа. Листування потрапило у ЗМІ та наробило чимало галасу. Уряд Британії почав розслідування у зв'язку з розголошенням документів.

Президент США несхвально висловився про уряд Терези Мей та заявив, що більше не хоче мати справ з британським послом, який критикував адміністрацію Трампа.

Пізніше речник Мей заявив, що прем'єр повністю підтримує британського посла в США.

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