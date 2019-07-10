Глава МЗС Британії закликав Трампа поважати Мей

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант закликав президента США Дональда Трампа поважати прем'єра Терезу Мей на тлі дипломатичного скандалу між Лондоном і Вашингтоном.

Про це він написав у Twitter.

"Дональду Трампу, друзі завжди говорять відверто. Тому хочу Вам сказати, що ваші коментарі нешанобливі та неправильні щодо нашого прем'єр-міністра (Терези Мей — ред.) та нашої країни. Ваші дипломати завжди діляться своєю приватною думкою з Держсекретарем Помпео, так само, як і наші. Ви сказали, що союз між США й Британією був найкращий в історії, і я погоджуюсь, але союзники повинні ставитися один до одного з повагою, так само, як це завжди робила Тереза Мей до Вас", - написав Гант.

Він також додав, що чинний посол Великої Британії в США Кім Даррок залишиться на своїй посаді, якщо Ганта оберуть новим прем'єром країни.

Раніше президент США Трамп у Twitter розкритикував, те як британський прем'єр-міністр Тереза Мей провела невдалі перемовини з ЄС щодо Brexit та назвав посла Великої Британії в США Кіма Даррока "божевільним".

Як повідомляв Укрінформ, посол Великої Британії у США Кім Даррок у службовому листуванні з Лондоном назвав "унікально дисфункційною" та "некомпетентною" нинішню адміністрацію США та особисто Трампа. Листування потрапило у ЗМІ та наробило чимало галасу. Уряд Британії почав розслідування у зв'язку з розголошенням документів.

Президент США несхвально висловився про уряд Терези Мей та заявив, що більше не хоче мати справ з британським послом, який критикував адміністрацію Трампа.

Пізніше речник Мей заявив, що прем'єр повністю підтримує британського посла в США.