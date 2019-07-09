Мей довіряє британському послу, який критикував Трампа
Про це повідомляє BBC із посиланням на речника Мей.
“Тереза Мей має “повну довіру” до посла Великої Британії, який критикував адміністрацію Трампа в злитих у ЗМІ емейлах, проте не погоджується з його оцінкою”, - йдеться у повідомленні.
За словами речника британського прем'єра, злив емейлів у ЗМІ є “абсолютно неприйнятним”.
Він також додав, що Мей вже обговорила з главою Білого Дому цей інциденту.
Раніше президент США Дональд Трамп несхвально висловився про британський уряд Терези Мей та заявив, що більше не хоче мати справ з британським послом, який критикував уряд Трампа.
Як повідомляв Укрінформ, посол Великої Британії в США Кім Даррок у службовому листуванні з Лондоном назвав "унікально дисфункційною" і "некомпетентною" нинішню адміністрацію США та особисто Дональда Трампа. Листування потрапило у ЗМІ та наробило чимало галасу. Уряд Британії почав розслідування у зв'язку з розголошенням документів.