Мей довіряє британському послу, який критикував Трампа

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що повністю підтримує британського посла, який розкритикував адміністрацію президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє BBC із посиланням на речника Мей.

“Тереза Мей має “повну довіру” до посла Великої Британії, який критикував адміністрацію Трампа в злитих у ЗМІ емейлах, проте не погоджується з його оцінкою”, - йдеться у повідомленні.

За словами речника британського прем'єра, злив емейлів у ЗМІ є “абсолютно неприйнятним”.

Він також додав, що Мей вже обговорила з главою Білого Дому цей інциденту.

Раніше президент США Дональд Трамп несхвально висловився про британський уряд Терези Мей та заявив, що більше не хоче мати справ з британським послом, який критикував уряд Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, посол Великої Британії в США Кім Даррок у службовому листуванні з Лондоном назвав "унікально дисфункційною" і "некомпетентною" нинішню адміністрацію США та особисто Дональда Трампа. Листування потрапило у ЗМІ та наробило чимало галасу. Уряд Британії почав розслідування у зв'язку з розголошенням документів.