Трамп заявив, що не хоче мати справ з послом Британії

Президент США несхвально висловився про уряд Терези Мей та заявив, що більше не хоче мати справ з британським послом, який критикував уряд Трампа.

Про це глава Білого дому написав у серії повідомлень у Twitter.

"Я дуже критично ставлюся до того, як Сполучене Королівство і прем'єр-міністр Тереза Мей вели справи з Brexit. Який безлад створили вона та її представники. Я говорив їй, як треба зробити, але вона вирішила піти іншим шляхом", - зазначив Трамп.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 липня 2019 р.

Він зауважив, що не знайомий особисто з послом Кімом Дарроком і висловив думку, що британському дипломату не подобається в США.

"Ми більше не будемо мати з ним справи", - наголосив американський президент.

Водночас він назвав "гарною новиною" те, що у Великій Британії незабаром з'явиться новий прем'єр-міністр.

....thought of within the U.S. We will no longer deal with him. The good news for the wonderful United Kingdom is that they will soon have a new Prime Minister. While I thoroughly enjoyed the magnificent State Visit last month, it was the Queen who I was most impressed with! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 липня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, посол Великої Британії в США Кім Даррок у службовому листуванні з Лондоном назвав "унікально дисфункційною" і "некомпетентною" нинішню адміністрацію США та особисто Дональда Трампа.

Листування потрапило у ЗМІ та наробило чимало галасу. Уряд Британії почав розслідування у зв'язку з розголошенням документів.

Фото: UK Prime Minister, Twitter