Трамп заявив, що не хоче мати справ з послом Британії

Трамп заявив, що не хоче мати справ з послом Британії

Укрінформ
Президент США несхвально висловився про уряд Терези Мей та заявив, що більше не хоче мати справ з британським послом, який критикував уряд Трампа.

Про це глава Білого дому написав у серії повідомлень у Twitter.

"Я дуже критично ставлюся до того, як Сполучене Королівство і прем'єр-міністр Тереза Мей вели справи з Brexit. Який безлад створили вона та її представники. Я говорив їй, як треба зробити, але вона вирішила піти іншим шляхом", - зазначив Трамп.

Він зауважив, що не знайомий особисто з послом Кімом Дарроком і висловив думку, що британському дипломату не подобається в США.

"Ми більше не будемо мати з ним справи", - наголосив американський президент.

Водночас він назвав "гарною новиною" те, що у Великій Британії незабаром з'явиться новий прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, посол Великої Британії в США Кім Даррок у службовому листуванні з Лондоном назвав "унікально дисфункційною" і "некомпетентною" нинішню адміністрацію США та особисто Дональда Трампа.

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Листування потрапило у ЗМІ та наробило чимало галасу. Уряд Британії почав розслідування у зв'язку з розголошенням документів.

Фото: UK Prime Minister, Twitter

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