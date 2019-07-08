Трамп прокоментував листи британського посла з критикою Білого дому, які потрапили у ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що британський посол у США Кім Даррок "не служив Великій Британії добре" після того, як ЗМІ оприлюднили документи, в яких посол назвав адміністрацію Трампа, зокрема, "некомпетентною”.

Про це повідомляє CNN.

"Ні, я не бачив (висловлювання британського посла — ред.), але, знаєте, у нас були маленькі нюанси з кількома країнами, і я б сказав, що посол не служив Великій Британії добре, я можу це сказати”, - зазначив Трамп.

Він додав, що його адміністрація не є великим шанувальником Кіма Даррока.

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Раніше уряд Великої Британії почав розслідування витоку у ЗМІ дипломатичних листів свого посла у Вашингтоні, що містять критику на адресу Білого дому.

Саме розслідування розпочалося після того, як британська газета The Mail on Sunday отримала делікатні документи, в яких посол Великої Британії у США сер Кім Даррок назвав адміністрацію президента Дональда Трампа "унікально дисфункціональною" і запитав, чи буде вона "колись виглядати компетентною".

Фото: The White House