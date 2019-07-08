Трамп прокоментував листи британського посла з критикою Білого дому, які потрапили у ЗМІ
Про це повідомляє CNN.
"Ні, я не бачив (висловлювання британського посла — ред.), але, знаєте, у нас були маленькі нюанси з кількома країнами, і я б сказав, що посол не служив Великій Британії добре, я можу це сказати”, - зазначив Трамп.
Він додав, що його адміністрація не є великим шанувальником Кіма Даррока.
Раніше уряд Великої Британії почав розслідування витоку у ЗМІ дипломатичних листів свого посла у Вашингтоні, що містять критику на адресу Білого дому.
Саме розслідування розпочалося після того, як британська газета The Mail on Sunday отримала делікатні документи, в яких посол Великої Британії у США сер Кім Даррок назвав адміністрацію президента Дональда Трампа "унікально дисфункціональною" і запитав, чи буде вона "колись виглядати компетентною".
Фото: The White House