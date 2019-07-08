Британія проводить розслідування витоку листування свого посла у США

Уряд Великої Британії почав розслідування витоку у ЗМІ дипломатичних листів свого посла у Вашингтоні, що містять критику на адресу Білого дому.

Про це повідомляє The Independent.

"Буде проведено офіційне розслідування витоку", - повідомив виданню представник Міністерства закордонних справ.

Розслідування розпочалося після того, як газета The Mail on Sunday отримала делікатні документи, в яких посол Великої Британії у США, сер Кім Даррок, назвав адміністрацію президента Дональда Трампа "унікально дисфункціональною" і запитав, чи буде вона "колись виглядати компетентною".

В одному зі своїх коментарів він написав: "Ми не віримо, що ця адміністрація (Білого Дому - ред.) стане істотно більше нормальною; менш дисфункціональною; менш непередбачуваною; менш розколотою на фракції; менш дипломатично незграбною і невмілою".

Листи Даррока були відправлені у період з 2017 року.