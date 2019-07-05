Трамп порадив Ірану бути "дуже й дуже обережним"

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран, який нині демонструє агресивну поведінку та заявляє про перевищення раніше допустимих норм збагаченого урану, має бути дуже обережним.

Про це американський лідер заявив у п'ятницю на Південній галявині Білого дому перед вильотом до Нью-Джерсі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Подивимось, що буде з Іраном", - сказав президент на прохання журналістів прокоментувати позицію США по нинішній ситуації.

"Іран має бути дуже й дуже обережним", - додав Трамп.

Як повідомлялося, 1 липня стало відомо, що Тегеран перевищив ліміт запасів збагаченого урану, встановленого іранською ядерною угодою, обсягом до 300 кг. Раніше Тегеран заявляв, що країна збільшила в чотири рази виробництво речовини, необхідної для виробництва палива для ядерного реактора, яке також може бути використано для виготовлення ядерної зброї.

Водночас, рішення Тегерана збільшити запаси урану засудили також Німеччина, Франція, Британія та Європейський Союз.