Іран пообіцяв знищити Ізраїль за півгодини, якщо США завдасть удару

"Якщо США вдарять по нас, то Ізраїль проіснує ще не більш пів години", - заявив Зоннур.

Він також зазначив, що Іран готовий відбити будь-яку агресію, в той час як сам він не має наміру нападати на жодну країну. За словами парламентарія, всі радники Трампа усвідомлюють, що напад на Іран призведе до поразки американців, тому США й змушені були скасувати удар по Ірану всупереч риториці президента Дональда Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 26 червня, президент США Дональд Трамп висловив переконання, що війна США з Іраном, у разі її початку, не триватиме довго, водночас нагадавши, що прагне уникнути військової конфронтації.

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Новий раунд "війни слів" між лідерами Ірану та США триває вже кілька тижнів. Конфронтація загострилася після нападів на нафтові танкери у травні та червні, у яких США звинувачують Іран. 20 червня іранські війська збили американський безпілотний пристрій, який, за словами адміністрації США, не перетинав повітряного простору Ірану. 24 червня Білий дім запровадив нові жорсткі санкції проти Ірану. Тегеран вже назвав їх «кінцем дипломатії».