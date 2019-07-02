Трамп попередив Іран про можливий удар США

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості завдання удару по Ірану.

Про це повідомляє Fox News.

«Президент Трамп, скасувавши військовий удар по Ірану після того, як минулого місяця було збито американський безпілотник, зробив суворе попередження (іранському - ред.) режиму», - йдеться в повідомленні.

За словами президента США, він «заробив великий капітал», скасувавши ракетний удар по Ірану, запланований у відповідь на збитий іранськими ППО безпілотник. Однак він зазначив, що «якщо щось все ж має статися, то буде гірше, якщо ми цього не зробимо». Після чого американський лідер швидко додав: «Але, сподіваюся, що нам не потрібно буде нічого робити».

Як зазначає видання, коментарі Трампа прозвучали ще до того, як стало відомо, що Іран перевищив ліміт з запасами урану в 300 кг незважаючи на те, що це обмеження було прописано в загальному всеосяжну плані дій (ЈСРОА) від 2015 року.

Як повідомлялося, в травні Іран офіційно припинив виконання частини зобов'язань за умовами JCPOA і повідомив про це всім сторонам міжнародної угоди, з якої близько року тому вийшли США.

Фото: The White House