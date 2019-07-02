Трамп сподівається на нову зустріч з лідером КНДР "найближчим часом"

Президент США Дональд Трамп сподівається на нову зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Було приємно зустрітися цими вихідними з головою Північної Кореї Кім Чен Ином У нас була відмінна зустріч, він виглядав дуже добре, був у хорошій формі. Я з нетерпінням чекаю на нову зустріч із ним найближчим часом», — написав Трамп.

It was great being with Chairman Kim Jong Un of North Korea this weekend. We had a great meeting, he looked really well and very healthy - I look forward to seeing him again soon.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 липня 2019 р.

Він також підтвердив інформацію про поновлення переговорів між двома державами на робочому рівні. Зокрема, представники КНДР і США проведуть зустрічі, аби підготувати рішення щодо врегулювання довгострокових проблем.

«Поспішати не треба, але я певен, що ми в кінцевому підсумку досягнемо (результату)», — додав Трамп.