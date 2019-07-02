Трамп сподівається на нову зустріч з лідером КНДР

Трамп сподівається на нову зустріч з лідером КНДР "найближчим часом"

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп сподівається на нову зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Було приємно зустрітися цими вихідними з головою Північної Кореї Кім Чен Ином У нас була відмінна зустріч, він виглядав дуже добре, був у хорошій формі. Я з нетерпінням чекаю на нову зустріч із ним найближчим часом», — написав Трамп

Він також підтвердив інформацію про поновлення переговорів між двома державами на робочому рівні. Зокрема, представники КНДР і США проведуть зустрічі, аби підготувати рішення щодо врегулювання довгострокових проблем.

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«Поспішати не треба, але я певен, що ми в кінцевому підсумку досягнемо (результату)», — додав Трамп.

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