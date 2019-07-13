Британія пообіцяла звільнити арештований іранський танкер

Британія пообіцяла звільнити арештований іранський танкер

Укрінформ
Глава МЗС Великої Британії Джеремі Гант заявив, що Лондон допоможе звільнити іранський танкер, якщо Тегеран дасть гарантії не доправляти його до Сирії.  

Про це Гант написав у Twitter за підсумками телефонних перемовин зі своїм іранським колегою Мухамедом Заріфом.

"Щойно розмовляв з міністром закордонних справ Ірану Заріфом. Конструктивна розмова. Я запевнив його, що предметом нашого занепокоєння було не походження нафти на танкері Grace 1, а місце її призначення. А також що Сполучене Королівство, після відповідного процесу в судових інстанціях Гібралтару, буде сприяти звільненню танкера, якщо отримає гарантії, що він не піде до Сирії", - написав міністр.

Гант також зазначив, що за словами Заріфа, "Іран хоче врегулювати це питання та не прагне ескалації".

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Як повідомляв Укрінформ, 4 липня неподалік Гібралтару затримали танкер з Ірану Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС. Згодом поліція Гібралтару заарештувала капітана і головного офіцера Grace 1 за підозрою в порушенні санкцій ЄС проти Сирії.

13 липня поліція Гібралтару заявила, що всі члени екіпажу були звільнені під заставу, але розслідування ще триває, а танкер залишається під арештом

Фото: IRNA News Agency

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